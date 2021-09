العنوان-صبراتة هزّ انفجار اليوم الأحد موقعا يستخدم لصناعة قوارب الهجرة غير الشرعية الخشبية في مدينة صبراتة يعتقد أنه ناجم عن قصف جوي بواسطة طائرة مسيرة. وأفادت مصادر مطلعة أن الموقع يقع بمنطقة الحي الصناعي غرب مدينة صبراتة، مشيرة إلى أن القصف لم يسفر سقوط قتلى أو جرحى.

The post انفجار يهز مصنعا لقوارب الهجرة بصبراتة وسط حديث عن قصف جوي appeared first on صحيفة العنوان الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية