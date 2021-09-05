النايض يبحث مع كوبيتش سبل إنجاح إجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه

بحث رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، اليوم، مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، سبل إنجاح إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المتفق عليه في الـ24 من ديسمبر القادم.

إضافة إلى أهمية دعم العمل الوطني للجنة 5+5، والمؤكد على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتفكيك كافة المجموعات المسلحة.

من جهته أحاط النايض كوبيتش بمحتوى ونتائج اجتماعاته مؤخرا مع بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي الاتحاد الأفريقي، والهادفة إلى دعم الاستحقاق الانتخابي في موعده، كحق أصيل للشعب الليبي.

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