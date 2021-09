العنوان-بنغازي استلم، اللواء صالح عبدالله بوعبودة، مهام إدارة التدريب، بالقيادة العامة للقوات المسلحة، حيث السبت عقد أول اجتماعاته مع آمري الشُعب بالإدارة. وأفاد، آمر شعبة التوجيه المعنوي بإدارة التدريب، نقيب أحمد القماطي، أن الاجتماع عقد للوقوف على سير العمل في الإدارة، حيث استعرض الضباط المكلفين بالشُعب موقف العمل أمام مدير…

The post مدير إدارة التدريب بالقوات المسلحة يعقد اجتماعا مع آمري الشُعب appeared first on صحيفة العنوان الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية