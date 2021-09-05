المهدوي: لا توجد سلطة فعلية قادرة على وقف إطلاق النار في طرابلس

أكد المحلل السياسي أحمد المهدوي أن نزع سلاح الميليشيات وتقويض عملها في طرابلس يمثل تحديا حقيقيًا أمام المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
وقال المهدوي في مقابلة عبر قناة “العربية الحدث”، إنه لا يعتقد أن المليشيات ستستجيب لدعوة الحكومة أو الرئاسي بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيترأس اجتماعا برؤساء الأركان للتباحث في هذا الموضوع.
ورأى المحلل السياسي أن ذلك تجاوز، لأن هذا الاجتماع من المفترض أن يعقده رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي كون هذا من ضمن صلاحياته وهو القائد الأعلى للجيش.
وأضاف: “لا نعتقد أن هناك سلطة فعلية قادرة على وقف إطلاق النار”، لافتا إلى أن المليشيات لم تستجب إلى نداء عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بوقف إطلاق النار.
وتابع: “المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية أمامهما تحدٍ حقيقي”، متسائلا: “هل فعلا يستطيعون نزع سلاح هذه المليشيات وتقويض عملها في طرابلس أم ستكون كحكومة الوفاق السابقة لها”.
وأوضح المهدوي أن جهاز دعم الاستقرار الذي أنشأه فائز السراج هو طرف رئيسي في جميع الصراعات التي حدثت في العاصمة طرابلس فهو طرف في صراعه مع الردع وقوة حماية تاجوراء وفي صراعه مع ما يسمى بقوة الفار بالزاوية والآن مع الكتيبة “444”.
واستكمل: “هناك مشكلة في هذا الجهاز الذي أنشئ بذمة مالية وهذا ما استشعرته اللجنة العسكرية “5+5″ وأصدرت بيانها للرئاسي بحل هذه الأجسام واستهجن خالد المشري رئيس مجلس الدولة هذا البيان وقالوا إنه ليس من اختصاصات اللجنة العسكرية”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك