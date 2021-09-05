وزير البيئة: “تركتنا ثقيلة” ونواصل حلحلة المشاكل

أكّد وزير البيئة إبراهيم العربي أن الوزارة استلمت تركة ثقيلة تعج بالمشاكل وكان أبرزها ملف مرتبات الموظفين الّذين تعاقدت معهم ” الهيئة ” في السّابق و لا يتقاضون مرتباتهم.

وقال الوزير أن “مشكلة مرتبات الموظفين هي من ضمن الأولويات الملحة للوزارة التي نسعى بقصارى جهدنا لحلها ، و كما نطمئن جميع الموظفين أن الوزارة قد قطعت شوطا طويلا ولم يتبقى سوى القليل لإنهاء هذه المعضلة ، وأن جميع الموظفين هم أبنائنا و إستكمال إجراءاتهم لنيل مرتباتهم أمر يهمّنا”.

وأضاف الوزير “نواصل الليل بالنهار من أجل حلحلة المشاكل المتراكمة الّتي وجدناها أمامنا وعلى الجميع أن يفهم جيدا أن الأمر ليس بالهيّن الّذي يمكن قضائة في يوم أو ليلة”.

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