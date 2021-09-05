امغيب: وزيرة الثقافة تسعى لتعليم شبابنا ثقافة الأتراك في السفور وسفك الدماء

شن عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، هجوما شديدا على وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة مبروكة توغي، بعد دعوتها إلى فتح فرع لـ”معهد يونس إمره” الثقافي التركي في ليبيا، وتأكديها ضرورة فتح مراكز ثقافية تركية في المدن الليبية.

وقال امغيب، في منشور له عبر فيسبوك: “يبدو أن الوزيرة تريد أن يتعلم شبابنا ثقافة زواج المثليين والعشق الحرام والسفور والتبرج والانحلال والانحطاط والخيانة، خيانة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها والأخ لأخيه والابن لأبيه وعمه”، حسب قوله.

وأضاف: “تريد أن نتعلم الخرافة والدجل والتوسل بالأموات والتعبد بالقبور، تريد أن تنشر بيننا ثقافة الأتراك في سفك الدماء والظلم وسلب أموال الناس بالباطل”.

وتابع: “الوزيرة الجاهلة بالثقافات يبدو أنها نست أو تناست أننا شعب مسلم يعتز بثقافته العربية الإسلامية.. بختصار الوزيرة التي أقسم أنها لا تعرف شيئاً عن الثقافة التركية، ولم تقرأ كتاباً واحداً عن تاريخ الأتراك، تريد ان نتعلم ثقافة الخوازيق”، حسب وصفه.

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