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الشاطر: استدعاء الدبيبة للعسكريين في اشتباكات صلاح الدين خطوة مباركة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اعتبر عضو ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري”، عبدالرحمن الشاطر، استدعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة العسكريين وتكليف المدعي العسكري العام بتقديم تقرير خلال أسبوع حول الاشتباكات بصلاح الدين بأنها خطوة مباركة.
الشاطر، وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “خطوة مباركة قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية باستدعاء العسكريين وتكليف المدعي العسكري العام بتقديم تقرير خلال أسبوع حول الاشتباكات بصلاح الدين”.
وأضاف قائلا: “لا بد من وضع حد للذين يرعبون المواطنين لتحقيق طموحاتهم الشخصية”، متابعا “ليبيا لن تكون ملكا لأفراد ومرتعا لنزواتهم الشخصية”.

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قناة ليبيا الحدث

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  • الاحداث الاخيرة فى طرابلس ربما كشفت الاثام عن من هم فى الحكومة الليبية الصراع بين السارق المتمثل فى الحكومة وبين السارق المتمرد فى نظر الحكومة والكل عيناه على الاخر فى جمع المعلومات حول حجم الانفاق سوى بطريقة مشروعة وطبعا هذه خدمة الحكومة الليبية ومصرف ليبيا المركزى وبين الطرق الغير مشروعة فى نظر الحكومة وبرغم تغضى النظر ولاتريد التطرق لهذا الموضوع فى الوقت الرهان لنشغالها بالهبرة الكبيرة المتمثلة فى صرف الميزانية اذا لاتوجد وطنية مع كل الاوباش فى المشهد السياسى والموضوع موضوع سرقة اموال الدولة وكل الافلام والمسرحيات فى حكومة الدبيبة مجرد اوهام واحلام للمواطن الليبى الذى اصيح يعانى الويلات من كل الحكومات السابقة ولوله اختلافهم فى كيفية امتصاص غظب الشارع بالمسكنات على ان يدرك المواطن الليبي لايوجد علاج مع الازمة الحالية فى الاستقرار والامن والامان مع هولاء الصعاليك بمختلف توجهاتهم وما هم الا عصابات منهجهم واحد هو النفود وسرقة مال العام وهذا ما سبب التناحر وتحالف بعض المليشيات وعدم اسقرار الدولة , والله المستعان

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