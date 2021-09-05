الشاطر: استدعاء الدبيبة للعسكريين في اشتباكات صلاح الدين خطوة مباركة

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تعليقات
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Tripoli’s oldest Parrot
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الاحداث الاخيرة فى طرابلس ربما كشفت الاثام عن من هم فى الحكومة الليبية الصراع بين السارق المتمثل فى الحكومة وبين السارق المتمرد فى نظر الحكومة والكل عيناه على الاخر فى جمع المعلومات حول حجم الانفاق سوى بطريقة مشروعة وطبعا هذه خدمة الحكومة الليبية ومصرف ليبيا المركزى وبين الطرق الغير مشروعة فى نظر الحكومة وبرغم تغضى النظر ولاتريد التطرق لهذا الموضوع فى الوقت الرهان لنشغالها بالهبرة الكبيرة المتمثلة فى صرف الميزانية اذا لاتوجد وطنية مع كل الاوباش فى المشهد السياسى والموضوع موضوع سرقة اموال الدولة وكل الافلام والمسرحيات فى حكومة الدبيبة مجرد اوهام واحلام للمواطن الليبى الذى اصيح يعانى الويلات من كل الحكومات السابقة ولوله اختلافهم فى كيفية امتصاص غظب الشارع بالمسكنات على ان يدرك المواطن الليبي لايوجد علاج مع الازمة الحالية فى الاستقرار والامن والامان مع هولاء الصعاليك بمختلف توجهاتهم وما هم الا عصابات منهجهم واحد هو النفود وسرقة مال العام وهذا ما سبب التناحر وتحالف بعض المليشيات وعدم اسقرار الدولة , والله المستعان
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