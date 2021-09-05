الشاطر: استدعاء الدبيبة للعسكريين في اشتباكات صلاح الدين خطوة مباركة

اعتبر عضو ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري”، عبدالرحمن الشاطر، استدعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة العسكريين وتكليف المدعي العسكري العام بتقديم تقرير خلال أسبوع حول الاشتباكات بصلاح الدين بأنها خطوة مباركة.

الشاطر، وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “خطوة مباركة قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية باستدعاء العسكريين وتكليف المدعي العسكري العام بتقديم تقرير خلال أسبوع حول الاشتباكات بصلاح الدين”.