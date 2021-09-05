مجلس الأعمال التركي الليبي: عودة الشركات التركية إلى ليبيا مرتبط بصورة أساسية ‏باعتماد الميزانية

أكد رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى كرانفيل، أن تأخر الميزانية وعقد الانتخابات هما ما يعيقان عودة الشركات التركية إلى السوق الليبية.
وأشار كرانفيل في تصريحات لصحيفة “صدى الاقتصادية”، إلى أن موعد عودة الشركات التركية إلى ليبيا بيد الأطراف الليبية و عند الاستقرار ستعود في أسرع وقت .
ولفت إلى أن عودة الشركات التركية إلى ليبيا مرتبط بصورة أساسية باعتماد الميزانية من مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكومة والوزارات في ليبيا لا يستطيعون صرف الميزانية قبل أن تتصدق وتعتمد من قبل البرلمان .
وتحدث عن أنه في حال تمت عملية الانتخابات 24 من شهر الكانون/ديسمبر في ليبيا واستقرار الحكومة، ستكون هناك تجارة واستثمارات أضعافاً مضاعفة.
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