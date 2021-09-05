مجلس الأعمال التركي الليبي: عودة الشركات التركية إلى ليبيا مرتبط بصورة أساسية ‏باعتماد الميزانية

أكد رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى كرانفيل، أن تأخر ‏الميزانية وعقد الانتخابات هما ما يعيقان عودة الشركات التركية إلى ‏السوق الليبية.‏

وأشار كرانفيل في تصريحات لصحيفة “صدى الاقتصادية”، إلى أن موعد عودة الشركات التركية إلى ليبيا بيد الأطراف ‏الليبية و عند الاستقرار ستعود في أسرع وقت‎ .‎

ولفت إلى أن عودة الشركات التركية إلى ليبيا مرتبط بصورة أساسية ‏باعتماد الميزانية من مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكومة ‏والوزارات في ليبيا لا يستطيعون صرف الميزانية قبل أن تتصدق ‏وتعتمد من قبل البرلمان‎ .‎

وتحدث عن أنه في حال تمت عملية الانتخابات 24 من شهر ‏الكانون‎/‎ديسمبر في ليبيا واستقرار الحكومة، ستكون هناك تجارة ‏واستثمارات أضعافاً مضاعفة.

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