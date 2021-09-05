يونيسيف تعلن انتهاء أزمة فيضانات مياه الصرف الصحي بمركز احتجاز عين زارة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في ليبيا، إنها أنهت أزمة فيضانات مياه الصرف الصحي بمركز احتجاز عين زارة يستفيد منها 1,150 معتقلا وإجراء تدريبات على الوقاية من العدوى ومكافحتها (IPC) لـ20 من العاملين في وزارة الموارد المائية للحد من عدوى كوفيد-19

وقالت المنظمة في بيان السبت، نفذت العديد من خطوات كبيرة في التعليم و الصحة وحماية الطفل والسياسة الاجتماعية، مضيفة أنها واصلت من خلال شركائها التنفيذيين، دعم أنشطة حماية الطفل في مراكز الطفولة، حيث استفاد العديد من الأطفال من دروس التعليم الرسمية وغير الرسمية، من خلال أساليب التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد.

وتابعت أنها قدمت مواد تعليمية فردية، وخدمات الدعم المجتمعي والنفسي – الاجتماعي، وإدارة حالات حماية الطفل والإحالة إلى الخدمات المتخصصة، ومنع العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له.

كما أجرت المنظمة رصد التوزيع للأسر المستهدفة، في إطار المشروع التجريبي المتكامل للبيع، وقدم المشروع منحا نقدية متعددة القطاعات للأطفال والضعفاء وأسرهم من اجل تعزيز قدرة نخبة من الأسر المعيشية في طرابلس على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بحسب البيان.

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