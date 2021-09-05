الفقيه: مجلس النواب حريص كل الحرص على إجراء الإنتخابات في موعدها

وصف عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة، سليمان الفقيه، أعضاء مجلس النواب ‏بأنهم “ضحية”، مؤكدًا أن 90% من الأزمة الليبية بمثابة “تدخل ‏خارجي”.‏

الفقيه، وفي تصريحات عبر قناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء الإخواني، أوضح إنه “يعترض على فكرة تقسيم النواب لمجموعة وطنية ‏داخل البرلمان وأخرى غير وطنية، ومجموعة لهم أجندة وأخرى من ‏غير أجندات، فهذه تعبيرات سيئة جدا”، بحسب قوله.

وأوضح بقوله إن “النواب هم إفراز الشعب الليبي والليبيون ليسوا ‏ملائكة لهم مصالح وانتماءات ونقاشاتهم كانت على الملأ”، متطرقا ‏إلى انتخابات الرئاسة بقوله: “تكلمنا بوضوح بأن الرئيس واحد من 6 ‏مليون ينبغي أن تكون به أعلى المعايير وكان لتلك الكلمات صدى ‏داخل البرلمان”، بحسب قوله.

وأضاف بقوله: “حتى الآن لم يخرج القانون الخاص بانتخاب ‏الرئيس إلى النور بصفة رسمية ولكن أهم نقاطه أن الرئيس يجب أن ‏يكون لا حمل أي جنسية لا هو ولا زوجته ولا أبنائه ولا يكون ‏مرفوع عليه قضية في أي محكمة من المحاكم ألا يكون يباشر علمه ‏أثناء الانتخابات والجدال سيكون بين الاستقالة أو الوقوف عن ‏العمل ولكني أصررت على أن تكون الاستقالة مشروطة”، بحسب قوله.

ولفت إلى أن “الصراع في البلاد صراعا حقيقيا فقبل أشهر قليلة كانت ‏الأطراف تتحارب مع بعضها البعض، ولا يزال هناك توتر حقيقي، ‏والتدخل السلبي في ليبيا لا يملكه الليبيين الآن، و90% من الأزمة ‏الليبية أزمة خارجية للأسف بمعنى الكلمة”، بحسب قوله.

واستمر الفقيه بقوله: “النواب ضحية لأنهم من أول انتخبوا فيه كان ‏هناك انقسام حقيقي بين شرق وغرب ليبيا”، بحسب قوله.

واستدرك قائلا: “هذا الانقسام لم يكون النواب هم السبب فيه، ‏ولضعف المؤتمر الوطني في 2014، وأنا كنت ضد أن ‏يكون هناك انتخابات في 2014”.‏

وذكر أنه “في أمريكا، والشعوب الواعية، أفريقي تم قتله على يد شرطي ‏لم تنته المظاهرات حتى تم الحكم على الشرطي، وحيث نتفاجئ أن ‏الكثير من الناس لا يرى إلا السلبيات ولا يأخذ إلا المقاطع التي يتم ‏تحميلها هنا أو هناك”، بحسب قوله.

ووصف بأن “أولئك الذين ينتقدون النواب لا يستطيعون أن يتكلموا ‏عمن يحملوا السلاح، وهم سبب الأذى في البلاد، أرفض هذا ‏التصنيف للنواب”، لافتا إلى أنه “أعتقد أن النواب هم نتاج فبراير، ‏والآن حريصين أن يكون فيه انتخابات، لكن بأي نتيجة كما حدث ‏في المؤتمر الوطني، وعامة الناس يضلل فيهم الإعلام”، بحسب قوله.

وذكر أن “الحكومة كانت إفراز ضروري، وأنا مع بقائها حتى يوم 24 ‎ديسمبر، وبعد يوم 24 ديسمبر، سيكون هناك انتخابات ‏وحكومة جديدة، ولو تأخرت يجب أن يكون تأخيرا محدودا لأن ‏مكسب فبراير هو الانتخابات”، بحسب قوله.

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ونوه إلى أنه “حتى أمريكا العريقة في الديمقراطية، أفرزت رئيس ‏أقرب إلى الجنون وهو دونالد ترامب، ولكن وعي الشعب الأمريكي لم ‏يسمح له بالاستمرار بعد 4 سنوات، فالشعب الليبي أرقى شعب في ‏اختيار وتقييم المرشحين، لكن الإعلام حتى إعلام موجه كل يغني ‏على ليلاه والإنصاف بينهم قليل”، بحسب قوله.

هدد الفقيه من وصف النواب بـ”المنحطين” بأنه إن “لم يعتذر فإنه ‏سيكون هناك حساب قضائي ضد كل من يتجاوز في حق مجلس ‏النواب وأعضائه بالسب والشتم والتعميم”، بحسب قوله.

وانتقل للحديث عن الوضع القانوني لحكومة الوحدة المؤقتة بعد ‏‏24 ديسمبر، بقوله: “أتمنى أن يكون الوضع بعد 24 ديسمبر ‏الأفضل، وإن لم تحدث انتخابات في 24 ديسمبر أو يحدد لها موعد ‏قريب من هذا الموعد، سيفقد زخم الانتخابات معناه، وكما قلت ‏إن أكبر مكسب لفبراير هو الانتخابات وأن يختار الشعب من ‏ينتخبه”، بحسب قوله.

وأتبع بقوله: “من سينتخبه الشعب سيكون له نقطة قوة ونقطة ‏ضعف، نقطة القوة أنه سيكون له قاعدة شعبية يستند لها ولن يأتي ‏بالتعيين من هنا أو هناك أو دعم خارجي، ونقطة ضعفه أنه ‏سيحاسب محاسبة عسيرة على حتى كلماته أو لبسه أو مشيته، ‏وهذه أمور إيجابية في أي وظيفة عامة، لأنه خادم للأمة وليس مميزا ‏عن الشعب”، بحسب قوله.

وأكد أنه “لا يمكن لـ200 نائب أن يجتمعوا على شروط موحدة، ‏ولذلك كان في معظم النواب لهم قوة ورفض والمستشار عقيلة عقيلة صالح ظل ‏لفترة طويلة ليس لديه إلا 30 نائبا، ولكن بسبب تدخل خارجي ظل ‏المستشار عقيلة صالح في المشهد، بسبب الوضع الاستثنائي في ليبيا، مضيفا: ‏‏”هناك تدخل رسمي لأن الليبيين لا يملكوا قرارهم بالشكل الواضح، ‏ولكن علينا ألا نستسلم لهذا الوضع”، بحسب قوله.

وذكر أن “تعويله الكبير على وعي المواطن بالتسجيل في سجلات ‏الناخبين للمحافظة على صوته، فانتهاء الانتخابات سيكون عودة ‏الديكتاتورية بمعنى الكلمة، الرئيس وحده ومن سيأتي ببندقية ‏سيكون ديكتاتورا إذا لم يكن هناك مسارا ديمقراطيا وتداول سلمي ‏على السلطة، لذلك نريدها لأن تكون انتخابات بأعلى نسبة مشاركة ‏لأن هذا سيعزز وعي المواطن وحريته، وما حدث في انتخابات ‏أمريكا وتخلصه من ترامب درسا كبيرا لنا”، بحسب قوله.

وتحدث عن أنه “إذا تهربنا من الانتخابات واستمررنا في هذا المسار ‏لن يجدي للوطن، فإن كل النواب مع الانتخابات، والاستمرار في ‏هذا الوضعية سيؤدي إلى وأد الديمقراطية في ليبيا، وأنصح ‏الحكومة نصيحة أخوية أنه عليها أن تعمل على يوم 24 ديسمبر ‏وليس بعد يوم 24 ديسمبر، وكذلك أوجه نفس النصيحة لمجلس ‏النواب ومجلس الدولة وملتقى الحوار السياسي”، بحسب قوله.

ووصف أن “تأخير الانتخابات أساسه عرقلة الدستور وعدم رغبتهم ‏في أن يقول الناس كلمتهم على الدستور ومن يتحدث عن الدستور ‏يقولون إنه معرقل للانتخابات”، بحسب قوله.

ونوه إلى أنه “إذا أردنا أن يكون هناك إجراء صحيح بالنسبة ‏لانتخاب الرئيس يجب أن تكون قبل الانتخابات البرلمانية، لأن ‏الحالة الطبيعية في ليبيا ليست طبيعية أو اعتيادية ويستحيل أن ‏يكون هناك فائز من الدورة الأولى، ويكون هناك فارق زمني بين ‏الجولة الأولى والثانية ويكون في الجولة الثانية هناك انتخابات ‏برلمانية متزامنة، حتى لا يكون هناك فراغ دستوري وستبقى ‏الحكومة حتى بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية كحكومة تسيير ‏أعمال لحين اختيار حكومة جديدة”، بحسب قوله.

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وانتقل للحديث عن فكرة استقالة النواب الجماعية، للإطاحة ‏بمجلس النواب من المشهد، بقوله: “استقالة النواب الجماعية ‏تعني هروبهم من المشهد وفتح الطريق على مصراعيه أمام النظام ‏الديكتاتوري، هل سيعارض النواب من الشارع؟ ولن يكون هناك ‏جهة يمكنها أن تعارض الحكومة أو أي جهة أخرى، وإعلاميا نسوق ‏أن البرلمان سيء ولو انتهى ستحل كل مشاكل ليبيا، والاستقالة ‏ستخلق فراغ دستوري كبير، وهذا ليس إلا جبن أو خوف”، بحسب قوله.

وأتم بقوله: “أتمنى تحويل قانون انتخابات البرلمان إلى ملتقى الحوار ‏السياسي، ولأن المجتمع الدولي يراعيهم ويرعى اجتماعاتهم ‏وسيدفعهم لاتخاذ قرار، ولكن هناك نقاش راقي وواضح في مجلس ‏النواب بالجلسات الأخيرة وسيمكنهم إخراج قانون جيد، لأن هناك ‏حرص من الجميع على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر”، بحسب قوله.

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