الأرصاد: اعتدال تدريجي في درجات الحرارة وأجواء خريفية على المناطق الليبية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، حدوث اعتدال تدريجي في درجات الحرارة على المناطق الليبية، مع أجواء خريفية مصحوبة بسقوط أمطار تكون رعدية على بعض مناطق غرب ليبيا.

وقال المركز، في بيان حول الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة، إن درجات الحرارة ستتراوح بين 29 و40 درجة.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: تتكاثر السحب مساء هذا اليوم، مع سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية على مناطق (الجبل وجنوبه وبني وليد وترهونة)، مما قد يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتشمل فرصة الأمطار على أغلب المناطق بداية من غد.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون نهار اليوم جنوبية غربية من الخمس حتى سرت ومناطق الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية، على المناطق الساحلية من رأس اجدير حتى طرابلس، بينما تبقى مرتفعة نسبيًّا هذا اليوم على بقية المناطق، حيت تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، وتنخفض بداية من مساء اليوم، وتكون ملحوظة خلال اليومين المقبلين.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة:

الطقس: تتكاثر السحب غدًا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية، فشمالية شرقية معتدلة، إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية، على أغلب المناطق وتسجل انخفاضًا بداية من يوم الغد.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على مناطق (غدامس والحمادة والجفرة)، مع سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا يوم الثلاثاء على غدامس والحمادة.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية.

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