بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 05 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 05 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس اعتدال تدريجي في درجات الحرارة مع أجواء خريفية مصحوبة بسقوط أمطار تكون رعدية على بعض مناطق غرب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: تتكاثر السحب مساء هذا اليوم مع سقوط أمطار متفرقة من حين إلى أخر تصحبها احيانا خلايا من السحب الرعدية على (مناطق الجبل وجنوبه – بنى وليد – ترهونة) مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتشمل فرصة الإمطار على اغلب المناطق بداية من يوم الغد.

•الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون نهار اليوم جنوبية غربية من الخمس حتى سرت ومناطق الدواخل.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 32) مْ على المناطق الساحلية من رأس أجدير حتى طرابلس، بينما تبقى مرتفعة نسبيا هذا اليوم على بقية المناطق حيت تتراوح ما بين (40-35) مْ وتسجل انخفاض بداية من مساء اليوم ويكون ملحوظ خلال اليومين القادمين.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: تتكاثر السحب يوم الغد على المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف أثناء الليل وفى الصباح الباكر على بعض مرتفعات الجبل الأخضر.

•الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 33) مْ على اغلب المناطق وتسجل انخفاض بداية من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على مناطق (غدامس -الحمادة –الجفرة) مع سقوط أمطار متفرقة من حين إلى أخر تصحبها احيانا خلايا من السحب الرعدية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 44) مْ وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء على غدامس والحمادة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 38) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:27).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:44).