الارصاد الليبية: اعتدال تدريجي في الحرارة وامطار غدا على هذه المناطق

إعتدال تدريجي في الحرارة على مناطق الشمال الغربى (من رأس إجدير حتى طرابلس) حيث تتراوح الحرارة القصوى ما بين (30- 32) مْ ، بينما تكون مرتفعة نسبيا بداية نهار اليوم على باقى المناطق حيت تتراوح ما بين (35-40) مْ وتسجل انخفاض بداية من المساء، ويكون الاعتدال ملحوظ خلال اليومين القادمين.

بينما تكون مائلة للاعتدال على اغلب مناطق الشمال الشرقى وتكون مرتفعة نسبيا على الجنوب الغربى وتسجل ما بين ( 38 – 43 ) مْ، وتبقى ظمن معدلاتها على مناطق الجنوب الشرقي.

والاجواء شبه خريفية حيت تتكاثر السحب بدايةً من مساء هذا اليوم على أغلب مناطق غرب ليبيا خاصةً (مناطق جبل نفوسة وجنوبه- ترهونة- بنى وليد- مزدة-القريات-غدامس-الجفرة )يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية مما تسبب فى جريان بعض الاودية المحليه.

وتكون الفرصة لامطار من حين الى اخر على اغلب مناطق الشمال خاصة الساحلية بداية من يوم الغد.

مع اعتدال ملحوظ فى درجات الحرارة على اغلب المناطق ليشمل غدامس والجفرة خلال اليومين القادمين.