مطالبًا بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية وإجراء الانتخابات بموعدها.. غوتيريش: العملية السياسية مهددة في ليبيا

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطالبته للدول المتدخلة في الشأن الليبي بسحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، قائلا إنهم يواصلون العمل في جميع أنحاء الدولة التي تعاني من الصراع في انتهاك لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في أكتوبر الماضي.

وبحسب تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حث غوتيريش الدول التي تزود المقاتلين الأجانب بالأسلحة على التوقف عن انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، قائلاً: “حركة الطائرات التي تقدم الدعم اللوجستي استمرت بلا هوادة في القواعد الجوية غرب ليبيا”.

ودعا غوتيريش إلى تنفيذ “خطة شاملة للانسحاب الفوري وغير المشروط لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، بجداول زمنية واضحة”، كما حث الأحزاب الليبية على “بذل كل جهد ممكن لضمان” إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر وفقًا لخارطة الطريق التي أنهت الأعمال العدائية العام الماضي.

وأشار إلى خلافات أولية حول ما إذا كان ينبغي إجراء الانتخابات الرئاسية عن طريق التصويت المباشر أو بشكل غير مباشر من قبل البرلمان، وما إذا كان ينبغي إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم أولا، ومعايير الأهلية للمرشحين.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، الأحزاب والمؤسسات على وضع القاعدة الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين اللازمة، محذرا من أن “العملية السياسية وصلت الآن إلى مرحلة حرجة والمكاسب التي تحققت في أوائل عام 2021م مهددة”.

ونقل غوتيريش عن رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، تحذيره من أن استمرار وجود الآلاف من المرتزقة والعديد من المقاتلين الأجانب لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا ليس فقط لأمن ليبيا ولكن للمنطقة.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإبلاغ عن وجود أنشطة لمنظمات متطرفة مثل تنظيم القاعدة وداعش في جميع المناطق، بما يشكل تهديدات مباشرة ضد المدنيين وموظفي الأمم المتحدة في ليبيا.

ويفصل التقرير المكون من 16 صفحة، انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي ترتكبها الجماعات المسلحة والوحدات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حالياً، بما في ذلك القتل والاختفاء القسري والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

ودعا غوتيريش إلى وضع حد لهذه الانتهاكات و”استمرار الاحتجاز التعسفي للمهاجرين في ظروف غير إنسانية في مراكز الاحتجاز الرسمية والمواقع غير الرسمية التي يديرها المهربون”.

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