وكالة حظر الاتجار بالبشر النيجيرية: مهاجرين غير شرعيين يتم وضعهم في أقفاص الحيوانات في ليبيا

ليبيا- كشف تقرير ميداني نشره المركز الدولي للتقارير الاستقصائية النيجيري عن معلومات جديدة بشأن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين النيجيريين في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن رئيس الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالبشر في نيجيريا بشير غاربا محمد قوله: إن العديد من النيجيريين في ليبيا محاصرون من الاستغلال الجنسي والانتهاكات لحقوق الإنسان، ومعرضون للموت بسبب الجرائم التي ترتكب بحقهم.

وأكد غاربا خلال اجتماع مع حاكم ولاية كانو عبد الله عمر غندوجي وجود مزرعة في ليبيا يتم فيها وفقًا لروايات وضع المهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة في أقفاص مثل الحيوانات، فضلًا عن المتاجرة بأعضائهم الحيوية مثل العينين والكلى والرئتين وبيعها بعد ذلك لخدمة الاحتياجات الطبية في أوروبا.

ترجمة المرصد – خاص

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