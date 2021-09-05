“اللّواء 444 قتال” يستغرب تصريحات آمر منطقة طرابلس العسكرية ويرد

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أبدى اللواء “444” قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية استغرابه من تصريحات آمر المنطقة اللواء ركن، عبدالباسط مروان، باتهامهم المباشر بتلقي تمويل مالي مجهول المصدر.

وأعلن “اللّواء 444″ قتال في بيان له أمس السبت رفضه لهذه الاتهامات الباطلة، مطالبًا آمر المنطقة العسكريّة طرابلس بمراجعة وزارة الدفاع التي صرفت القيمة المذكورة بشكلٍ قانوني وبمسارٍ إداري اعتيادي لا يشوبه أيّ خلل.

وذكر اللواء في بيانه أيضًا :”نستغرب في ذات التصريحات لآمر المنطقة العسكرية طرابلس التي نسب فيها إلينا انحرافاً عن مسارنا رغم اعتماد آمر المنطقة تخريج دفعة من المنتسبين للواء في معسكر التكبالي وفي اليوم ذاته من تصريحاته”.

وأضاف “اللواء 444” قتال أن اتهامَ عناصر اللّواء بهذا الشكل أمر غير مهني ويسيء إلى الجيش الليبي فقد اتسم الضباط بمهنية عالية والواقع يشهد بعكس هذه الاتهامات.

وأكد اللواء أنه سيتّخذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد المجرمين بما يضمن محاسبة وملاحقة كل المتورطين في إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وحذّر “اللواء 444″ قتال من وصفهم بـ”العابثين” من أي تجاوزات مؤكدًا تمسّكه بحق الدفاع عن النفس والتعامل بحزم وقوة شديدَين مع كل من يمتهن الإجرام ويعرّض حياة وأمن المواطنين للخطر، وأن هذه المحاولات البائسة لن تمنعهم من الاستمرار في واجباتهم تجاه الوطن.

ولفت إلى أنهم تمكنوا صباح يوم الجمعة من صدّ هجومٍ غادرٍ أقدمت عليه مجموعة من الخارجين عن القانون في محاولة منهم لتنفيذ أجندة خارجيّة خبيثة.

وأفاد اللواء أنه أصدر التعليمات لمنتسبيه الالتزام بوقف النار حفاظاً على سلامة المواطنين وامتثالاً لأوامر القائد الأعلى للجيش ورئيس الأركان ووزير الدفاع.

وكان آمر منطقة طرابلس العسكرية التابع لحكومة الوحدة الوطنية، اللواء ركن، عبدالباسط مروان، قال إن ما حدث داخل المنطقة العسكرية الجمعة، هو تصحيح لمسار “اللواء 444 قتال” بعد ملاحظة انحرافه وعدم امتثاله للأوامر العسكرية، مؤكدا تحمله مسؤولية الأمر.

وفي كلمة مسجلة نفى آمر منطقة طرابلس العسكرية وجود أي علاقة للأجهزة الأمنية داخل العاصمة بما حدث، بل أنه كلف سرية الإنذار بالسيطرة على مخازن سلاح اللواء، مضيفا أن به أفرادا لا علاقة لهم بالعسكرية، وقد نبه على ذلك، بعدم استقطاب أفراد ليس لهم أرقام عسكرية.

وتابع، “رصدنا حضور قائد اللواء المقدم محمود حمزة اجتماعات غير مسموح له بها، إضافة إلى عدم وجود ذمة أو دليل مالي لأفراد اللواء، بل هم بالكامل تابعون للشعب المالية لمنطقة طرابلس العسكرية”.