المفوضية العليا للانتخابات: الإعلان عن الرغبة في الترشح للانتخابات القادمة لا يعد مخالفة قانونية

أوضحت المفوضية العليا للانتخابات في بيان لها، اليوم الأحد، مسألة الدعاية الانتخابية المبكرة.

المفوضية، وفي بيانها الذي طالعته قناتنا، قالت: “بالاشارة إلى التساؤلات التي تدور حول قيام بعض المواطنين والكيانات السياسية بالإعلان عن رغبتهم في الترشح للانتخابات القادمة، وذلك من خلال استخدامهم لوسائط تواصل متعددة، وأساليب مختلفة ترتقى إلى مستوى الدعاية الانتخابية المبكرة”.

وتابعت: “وبالخصوص نود توضيح بعض النقاط ذات العلاقة أولا: تمد الدعاية الانتخابية خارج الفترات المحددة لتنفيذ العملية الانتخابية من الأعمال والانشطة السياسية، ومن ثم تندرج تحت مسمى (الدعاية السياسية)، وهي حق من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها أي مواطن أو أي كيان سياسي يرغب في أن يتواصل مع مؤيديه ومناصريه لغرض عرض برنامجه السياسي، وخوض غمار التنافس أشاء الإعلان عن انطلاق العملية الانتخابية”.

وتابعت: “ثانيا: الدعاية الانتخابية ينظمها قانون الانتخاب، ويضع لها القيود والاشتراطات ذات العلاقة بالظهور الإعلامي، والخطاب السياسي، والوسائل التي يجب على المرشح التقيد باستخدامها خلال فترة زمنية محددة مسبقا، بينما الدعاية السياسية تتظمها القوانين العامة ولا ترتبط بفترة زمنية محددة، وتقع المسؤولية على المواطن أو الكيان السياسى في حالة وقوع تجاوزات مخالفة لنصوص تلك القوانين، وحيث أن القوانين الانتخابية لم تصدر بعد فان الممارسات الدعائية القائمة حاليا من قبل بعض المواطنين والكيانات السياسية تقع في إطار الانشطة السياسية”.

وأضافت: “ثالثا: لا يطلق مصطلح (المرشح) على أي مواطن أو أي كيان سياسي، إلا عندما يكون قد تقدم إلى المفوضية بطلب اعتماده مكمرشح، واستوفى كافة الشروط المنصوص عليه في القانون المنظم للعملية الانتخابية، فإعلان المواطن أو الكيان السياسي عن رغبته في الترشح لا يعني أنه قد اصبح (مرشح) بالمعنى القانوني للمصطلح”.

واختتمت: “وعليه وجب التنويه إلى أن الإعلان عن الرغبة في الترشح للانتخابات القادمة لا يعد مخالفة قانونية، بل أن التواصل مع الناخبين في وقت مبكر وقبل الانخراط في تنفيذ للعملية الانتخابية، يعطي الناخب فرصة الاطلاع والبحث في السيرة الذاتية لمن سوف يتنافس على مقاعد دائرته الانتخابية، ويدرس خياراته”.

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