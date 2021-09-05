بليحق: جلسة البرلمان الثلاثاء ستخصص لاستجواب الحكومة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2021

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن جلسة المجلس القادمة ستعقد بعد غد الثلاثاء وستكون مخصصة لاستجواب الحكومة.

وقال بليحق في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن جلسة مجلس النواب القادمة ستعقد بمدينة طبرق وستكون مخصصة لبند استجواب الحكومة وفقاً لبنود الاستجواب المُحالة للحكومة من قبل مجلس النواب.

وكان مجلس النواب الليبي أرسل ردا على طلب الحكومة بإرسال نقاط الاستجواب التي ستتضمنها جلسة المسائلة المنتظرة.

وتضمن الرّد الذي تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية”، على نسخة منه، والموجّه من مدير شؤون الرئاسة في البرلمان إلى مدير مكتب رئيس الوزراء، تفصيلا لكل النقاط التي سيام طرحها في جلسة المساءلة.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد وجّهت طلبًا إلى مكتب البرلمان لتأجيل جلسة لاستيضاح نقاط الاستجواب لتقوم الحكومة بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك.

وتضمنت نقاط الاستجواب كما كشفت المراسلة الموزعة على 18 صفحة عدّة مواضيع كالكهرباء، وجائحة كورونا وتوحيد مؤسسات الدّولة والسيولة.

كما تضمن تساؤلات حول الميزانية العامة للدّولة واستفسارات حول القطاعات، مثل لجنة الجرحى والمفقودين ولجنة القطاعات الانتاجية ولجنة الخارجية والتعاون الدولي ولجنة الحكم المحلي.

كما تضمن الاستجواب أسئلة حول لجنة الدفاع والأمن القومي، خاصة حول ملف وزير الدفاع وإخراج المقاتلين الأجانب وتواجد المرتزقة السوريين.

وكذلك يتضمن الاستجواب أسئلة حول قطاع النفط وشركة المياه وشركة الكهرباء، والموصلات. كما يتضمن الاستجواب أسئلة مفصلة حول نشاط رئيس الحكومة ومختلف قراراته التي أصدرها.