العقوري يبحث مع وفد تجاري أمريكي أهمية الاستثمارات في ليبيا

نقلت الصفحة الرسمية لمجلس النواب، تأكيد رئيس لجنة الخارجية بالمجلس يوسف العقوري على أهمية فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية، ومنح التسهيلات المطلوبة للعمل في ليبيا، وخلق فرص عمل للشباب وهو ما سيعزز الاستقرار في البلاد، مضيفاً أن هناك اهتماماً بالشركات الأمريكية بالنظر لقوة التمويل وجودة الإدارة التي تتميز بها، خاصة أن ليبيا لديها فرص واعدة.

وبحث العقوري خلال لقاء جمعه مع وفد تجاري يضم مستثمرين يُمثّلون عدة شركات أمريكية في مجال التقنيات والإنشاءات والاتصالات، احتياجات السوق الليبي وفرص الاستثمار بمختلف المجالات.

من جهته أبدى الوفد الأمريكي اهتمامه بدراسة الفرص الاستثمارية في ليبيا، مؤكداً إدراكه للفرص الكبيرة للاستثمار في البلاد في شتى المجالات.

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