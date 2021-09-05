العباني: الانتخابات شأن داخلي ليبي ولا يمكن لأية قوة أن تمنع إرادة الشعب

لفت المحلل السياسي محمد العباني، إلى جملة التحديات التي من شأنها التأثير على فعالية الدور المحوري لدول الجوار الليبي، من بينها البعد المرتبط بـ “مصالح ونفوذ الدول الكبرى المتداخلة في الملف”، بالإشارة إلى أن “سيطرة اللاعبين الدوليين على الملف الليبي يعتبر تحد رئيسي، ذلك أن لهم نفوذا كبيرا في ليبيا، وبالتالي يتحكمون في المسار السياسي”.

وحول ما إن كان ذلك من شأنه التأثير على إجراء الانتخابات في موعدها، أشار العباني في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن “الانتخابات شأن داخلي ليبي، وسوف تتم إذا أجمعت إرادة الليبيين على ذلك الأمر.. ولا يمكن لأية قوة أن تمنع إرادة الشعب إذا انتفض أمام ذلك”.

أما بخصوص التحدي المرتبط بوجود أطراف داخلية مرتبطة بإرادات خارجية ومدى تأثير ذلك على إجراء الانتخابات في موعدها، يرى السياسي الليبي أنه “على الأغلب يريد المجتمع الدولي إجراء الانتخابات”.

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