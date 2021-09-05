امغيب: كل من ساعد الأتراك على دخول ليبيا سيندم قريبا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2021

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن كل من ساعد الأتراك على دخول ليبيا سيشعر بالندم قريبا والتاريخ لا يرحم

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “كل الذين ساعدوا الأتراك في الدخول إلى ليبيا سوف يعضون أصابع الندم قريباً “.

وأضاف امغيب “إرادة الله فوق إرادة الطغاة الظالمين وإرادة الشعوب فوق إرادة المحتلين المستعمرين وأذنابهم العملاء” وتابع “التاريخ لا يرحم ولا يكتبه الأقوياء كما يردد العاجزون، بل تكتبه مواقف الأبطال وتضحيات الشهداء ونضال المناضلين الشرفاء الذين يقدمون مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية والقبلية”.

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