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امغيب: كل من ساعد الأتراك على دخول ليبيا سيندم قريبا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2021

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن كل من ساعد الأتراك على دخول ليبيا سيشعر بالندم قريبا والتاريخ لا يرحم

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “كل الذين ساعدوا الأتراك في الدخول إلى ليبيا سوف يعضون أصابع الندم قريباً “.

وأضاف امغيب “إرادة الله فوق إرادة الطغاة الظالمين وإرادة الشعوب فوق إرادة المحتلين المستعمرين وأذنابهم العملاء” وتابع “التاريخ لا يرحم ولا يكتبه الأقوياء كما يردد العاجزون، بل تكتبه مواقف الأبطال وتضحيات الشهداء ونضال المناضلين الشرفاء الذين يقدمون مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية والقبلية”.

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  • لم يندم ولم يستحي اجدادهم من مساعدة إيطاليا علي إحتلال ليبيا بل كونوا جيوش لمحاربة الليبيين كجيش عاكف امسيك الغرياني الذي غزا برقه لصالح إيطاليا وجيش رمضان السويحلي الذي هاجم إمارة السنوسيه في اجدابيا لصالح إيطاليا ومات غازيا بني وليد المسلمه في عيد اضحي لصالح إيطاليا الغازيه فأي مخازي جديده سيضيفها التاريخ فماضي الاجداد عبيد وعملاء لايطاليا وخاضر الأحفاد عبيد وعملاء لتركيا… تركيا التي كذبت عليهم بالقول إن اصلكم أتراك وبلاد الأصل محتاجه لكم اليوم فعلي العمياني ظنوا انهم من أصل تركي والكل يعلم أن الانكشاريه التركيه زمان هم ليسوا أتراك بل هم أطفال أيتام من دول البلقان فقدوا أهاليهم في غزو تركيا لبلدانهم فجمعتهم تركيا في معسكرات خاصه فالكراغله في ليبيا والتركمان في العراق والشام هم احفاد لابناء البلقان الذين ربتهم تركيا في معسكرات جيش واسمتهم الرقيق وما نتج عنهم من أبناء اسمتهم أبناء الرقيق أو أبناء العبيد و عندنا غادرت شمال إفريقيا تركتهم علي أساس أنهم عبيد لفتره وانتهى دورهم

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