مصدر لـ”218″: استهداف مصنع قوارب هجرة في صبراتة بضربتين جويتين

أفاد مصدر من مدينة صبراتة، لـ”218″ بوقوع انفجار داخل موقع لتصنيع قوارب الهجرة، في ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت، مُرجّحًا سبب الانفجار لضربتين جويتين، نفّذتهما طائرة مُسيّرة مجهولة.

ويقع المصنع بحسب المصدر، قرب معصرة “جلُّول”، في منطقة خرسان المتاخمة للطريق الساحلي، وسط صبراتة، ويُستخدم لتجهيز زوارق الهجرة غير القانونية وتهريب البشر.

وحتى الآن لم تصدر الجهات الأمنية، تصريحًا يُوضّح مُلابسات الحادثة، فيما علمت “218”، بإغلاق المكان ومنع وسائل الإعلام من التغطية الصحفية خوفًا من الكشف عن سقوط ضحايا.

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