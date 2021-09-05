باشاغا يبحث مع وفد من القذاذفة إطلاق سراح المحتجزين منذ 2011

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2021

بحث وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا مع وفد من قبيلة القذاذفة سبل الدفع باتجاه إطلاق سراح كافة المحتجزين منذ عام 2011 بما تسمح به الإجراءات القانونية.

وقال باشاغا في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أنه استقبل وفد من قبيلة القذاذفة في لقاء اجتماعي، جرى خلاله بحث “ما يمكن أن نساهم به (في إشارة إلى باشاغا) في الدفع بإتجاه إطلاق سراح كافة المحتجزين منذ عام 2011 بما تسمح به الإجراءات القانونية وذلك في إطار مواصلة مساعي المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش بين الليبيين.

ودعا باشاغا كافة الأطراف والمؤسسات إلى ضرورة الالتزام بمسؤولياتها وفق خارطة الطريق؛ لتحقيق العدالة والسلام والعفو العام عن كافة المساجين والمحتجزين والأسرى من مختلف الأطراف، والمضي قدما نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد 110 يوماً.

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