مكافحة الأمراض: 335 حالة مخالطة بين الإصابات الجديدة

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدد 1914 إصابة جديدة فيروس كورونا، 335 منها لحالات مخالطة، وبلغ عدد الأشخاص المتعافين خلال الـ24 ساعة الماضية 1617 حالة، فيما فُقدت 15 حالة وسُجلت وفاتها حسب إحصائية المركز.

وارتفع معدل الإصابات التراكمية، حسب تحديث الوضع الوبائي الذي يعدهُ المركز، إلى 315418 إصابة، منها 83802 حالة نشطة، و222420 حالة تعافي، فيما بلغ إجمالي وفيات كورونا 4323 حالة وفاة.

وبيّن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إجمالي عدد المُحصّنين ضد كورونا، حيث بلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى مليوناً و105 آلاف و556، فيما تجاوز عدد المُطعّمين بالجرعة الثنائية حاجز 80 ألفاً ليصل عددهم إلى 82 ألفاً و971، حتى مساء أمس السبت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية