«زلاف ليبيا» و«بتروفاك» البريطانية توقعان عقد تطوير حقل «إيراون» النفطي

وقعت شركتا «زلاف ليبيا» و«بتروفاك» البريطانية الرائدة في مجال النفط والغاز عقدًا لإنشاء التسهيلات السطحية وأنابيب نقل الخام لتطوير حقل «إيراون» النفطي بحوض مرزق.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إلى العزم على استقطاب الشركات العالمية الكبرى للعمل في البلاد، مؤكدًا استمرار دعم شركة «زلاف» حتى تكون من ضمن الشركات الرائدة في مجالها، مضيفًا أن هذا المشروع وفي حال إنجازه في الوقت المحدد سيفتح آفاقًا واسعة لشركة «بتروفاك» للعمل في ليبيا، وفق المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا.

اقرأ أيضا: مؤسسة النفط تعلن ضم كل منتسبي نظيرتها الموازية و«إنهاء الانقسام إلى الأبد»

وأشار رئيس لجنة إدارة شركة «زلاف ليبيا»، حسين أبو سليانة، إلى أن أعمال التطوير هي بداية لسلسلة من المشاريع المستقبلية في حقلي «العطشان» و«الشادار».

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لشركة «بتروفاك»، سامي إسكندر، عن تقديره لهذا المشروع والوقت المحدد لإنجازه، قائلًا إن لديهم رغبة في تنمية القدرات البشرية في عدة مجالات أهمها التكنولوجيا.

وفي يناير الماضي، أعلنت «زلاف ليبيا» شروعها في عمليات الحفر بحقل «إيراون» النفطي حوض مرزق -أقصى الجنوب الليبي- 50 كيلومترًا شمال شرق مدينة العوينات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا