مسلاتة: وصول جهاز PCR للمختبر المرجعي بالمدينة

وصل جهاز أخذ المسحات الخاصة بفيروس كورونا P C R إلى المختبر المرجعي بمسلاتة، وبحسب الصفحة الرسمية للمختبر فإن هذا الجهاز يُعتبر من أحدث الأجهزة في هذا المجال، وسيساعد بشكل كبير في دقة العمل وإظهار النتائج بسرعة.

وبحسب الصفحة الرسمية كذلك، فإن هذا الجهاز سيُوفر خدمة أخذ العينات من المواطنين بالمدينة، ويُجنبهم عناء الذهاب إلى أماكن أخرى فضلاً عن تقديم هذه الخدمات للمدن المجاورة لمسلاتة.

يُشار إلى أن لجنة متابعة معامل الكشف عن كورونا والتابعة لمركز التقنيات الحيوية، زارت المختبر نهاية أغسطس الماضي، وذلك من أجل إعطاء الملاحظات الفنية حول العمل على جهاز PCR وكيفية التعامل مع العينات الخاصة بتحليل كورونا، مُبدين استعدادهم لأي مساعدات فنية أو بأي مواد تشغيلية متوفرة لدى مركز التقنيات الحيوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية