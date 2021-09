العنوان_طرابلس أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 7030 مترًا من أسلاك الكهرباء ذات الضغط العالي والمنخفض في عدد من المناطق، خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، سرقة 7030 مترًا أسلاك كهربائية ذات الضغط العالي والمنخفض في عدد من المناطق، منها 750 مترًا…

