مصادر أمنية من صبراتة: مصنع القوارب المستهدف يديره أحمد الدباشي الملقب “العمو”

اكدت مصادر أمنية من صبراتة، أن مصنع القوارب المستهدف يديره أحمد الدباشي الملقب ” العمو “.

وقال المصدر لصحيفة المرصد “إننا لم نتمكن من تحديد الجهة المنفذة للضربة وجهات عسكرية نفت مسؤولية تركيا عنها، وأن الضربة دمرت المصنع، و”العمو” كثف نشاطه مؤخرًا بالتعاون مع آخرين بالزاوية وزوارة والعجيلات وبن وليد والجنوب .

وأضاف المصدر، “العمو” لم يكن متواجدًا في الموقع لحظة الضربة ولا معلومات عن قتلى، و3 كوارث حلت بالمهاجرين خلال الأيام القليلة الماضية خلفت عشرات الضحايا بينهم ليبيين.

وأردف المصدر، “عشرات الهاربين من المنطقة الشرقية يأويهم “العمو” ونثق في حرص النائب العام على ابعاد الجريمة والإرهاب عن المدينة”.

وتابع المصدر، “وتيرة تجارة الهجرة ارتفعت بشكل شبه يومي لم تعرفه صبراتة منذ طرد “العمو” منها في أكتوبر 2017″.

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