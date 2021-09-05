المركزي يبحث مع البرلمان جهود توحيد المصرف

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2021

بحث مصرف ليبيا المركزي مع مجلس النواب جهود توحيد المصرف والوقوف على أُسس الإنفاق العام وإجراءات الصرف بناء على اعتمادات شهرية (1/12) من العام 2020 .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الأحد بمكتبه مع اللجنة البرلمانية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (68) لسنة 2021 والمكلفة بالتواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وجرى خلالالاجتماع الاطلاع على الجهود المبذولة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، والوقوف على أُسس الإنفاق العام وإجراءات الصرف بناء على اعتمادات شهرية (1/12) من العام 2020 وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار التواصل وعقد اللقاءات لإنجاح الجهود المبذولة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي.