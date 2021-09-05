هاتف ليبيا تستحدث غرفة كوابل جديدة شرق طرابلس

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات أن شركة هاتف ليبا استحدثت غرفة كوابل جديدة بمنطقة غنيمة شرق طرابلس.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن «إدارة الشبكات بالشركة بدأت المدة الماضية في العمل على إنجاز الأعمال المدنية لغرفة كوابل جديدة ضمن خطتها لتقوية البنية التحتية للاتصالات بالمنطقة».

من جهة أخرى، زار فريق من «هاتف ليبيا» وفروع شركات الاتصالات بالمنطقة الجنوبية. وأجري الفريق جولة ميدانية لمبنى إدارة اتصالات سبها والأقسام التابعة لها، حيث عقد اجتماعا مع مدراء فروع شركتي ليبيانا والمدار بسبها، وكذلك مكتب الاتصالات بالمدينة.

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