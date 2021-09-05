طقس ليبيا.. اعتدال في درجات الحرارة على أغلب المناطق واحتمالية سقوط أمطار متفرقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية باعتدال تدريجي في درجات الحرارة، مع أجواء خريفية مصحوبة بسقوط أمطار تكون رعدية على بعض مناطق غرب ليبيا.

وقال المركز، في نشرته الصادرة اليوم، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستشهد تكاثراً للسحب مساء هذا اليوم، مع سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر تصحبها خلايا من السحب الرعدية على مناطق الجبل وجنوبه وبني وليد وترهونة، مما قد يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتشمل فرصة تساقط الأمطار أغلب المناطق بداية من الغد،رفيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة،روتكون نهار اليوم جنوبية غربية من الخمس حتى سرت ومناطق الدواخل، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 إلى 32 درجة مئوية، على المناطق الساحلية من رأس اجدير حتى طرابلس، بينما تبقى مرتفعة نسبياً هذا اليوم على بقية المناطق، حيث تتراوح ما بين 35 إلى 40 درجة مئوية وتُسجل انخفاضاً بداية من مساء اليوم، ويكون ملحوظاً خلال اليومين القادمين.

أما فيما يخص الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فستشهد تكاثراً للسحب يوم الغد على المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، فيما تكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 29 و 33 درجة مئوية على أغلب المناطق وتُسجل انخفاضاً بداية من يوم الغد.

وتكون السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على مناطق الجفرة وغدامس والحمادة، مع سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية وتكون الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 38 إلى 44 درجة مئوية، وتُسجل انخفاضاً يوم الثلاثاء خاصة على غدامس والحمادة.

وتكون السماء صافيةً إلى قليلة السحب كذلك بالكفرة والسرير وتازربو، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 36 إلى 38 درجة مئوية.

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