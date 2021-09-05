غدًا الإثنين .. استئناف الدراسة بكل الكليات والمعاهد التقنية والفنية

أعلنت وزارة التعليم التقني والفني، اليوم الأحد، استئناف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية التقنية والفنية (الكليات التقنية ، المعاهد التقنية العليا، المعاهد الفنية المتوسطة)، وذلك اعتبار من يوم الإثنين 6/9/2021.

وشددت الوزارة، في بيان لها، على ضرورة التقييد والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها بالبروتوكول الصحي المعتمد من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ومن جهة أخرى، أصدرت لجنة متابعة وتنفيذ خطة الإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة بمؤسسات التعليم العالي العام والخاص) نتائج التقييم والمتابعة للجامعات والكليات التابعة لها عبر اللجان الفرعية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أمس السبت، استئناف الدراسة الجامعية والعليا في 119 كُلية موزعة على مستوى ليبيا، وفق نتائج التقييم والمتابعة للجنة لجنة متابعة وتنفيذ خطة الإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة.

وقررت اللجنة تأجيل الدراسة لمدة أسبوع في 38 كلية بسبب عدم إكمالها شروط التباعد والتهوية، مع عدم السماح بفتح كليتين في مدينتي جالو وسرت لعدم توفر شروط السلامة.

وأكدت الوزارة للجميع بضرورة الالتزام بما جاء في التقرير ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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