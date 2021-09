العنوان-ليبيا قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن جلسة مجلس النواب المقبلة ستنعقد بمقر المجلس بطبرق يوم الثلاثاء المقبل. أكد بليحق عبر صفحته بـ فيسبوك أن الجلسة ستكون مخصصة لبند استجواب الحكومة وفقاً لبنود الاستجواب المُحالة للحكومة من قبل مجلس النواب. يذكر أن مجلس النواب كان قد…

