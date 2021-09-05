خبير عسكري: جمع السلاح يحتاج إلى إرادة وطنية وقوة عسكرية موحدة

ليبيا – رأى الخبير العسكري سليمان بوعرقوب البرعصي أن جمع السلاح يحتاج إلى إرادة وطنية وقوة عسكرية موحدة، مشيرًا إلى أن السلاح انتشر في بداية العقد الماضي بشكل رهيب في المنطقة الشرقية من ليبيا، إلا أن جهود الجيش الوطني والأجهزة الأمنية قللت من نسبة انتشاره بشكل كبير.

البرعصي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت، أكد أن العاصمة التشادية نجامينا شهدت أحداثًا مشابهة لليبيا في عام 1991، إلا أن رئيسها حينها إدريس إديبي تمكن من استرداد كافة الأسلحة وتفكيك المجموعات المسيطرة عليها، لافتًا إلى أن ليبيا في حاجة إلى مثل تلك الخطوة.

وقال الخبير : إن المرتزقة والمليشيات هم أقل الأخطار على ليبيا، كونهم لا يملكون عقيدة تمكنهم من الاستمرار في حال نفذت مصادر دخلهم، محذرًا من أن مشكلة السلاح كانت وستظل العقبة الحقيقية التي تواجه البلد الأفريقي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية