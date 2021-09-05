سرقة موصلات كهربائية بخط أجدابيا المقرون وتركيب محوّل جديد بشكشوك

أفادت الشركة العامة للكهرباء بأن الاعتداء على خطوط نقل الطاقة الكهربائية اجدابيا المقرون جهد 30 كيلو فولت، وسرقة الموصلات من قبل مجهولين، تسبب في سقوط خمسة أبراج كانت مُعلّقة عليها الأسلاك المسروقة.

وفي ذات السياق قام مهندسو الشركة بتركيب محوّل القدرة الجديد سعة 125MVA الجهد 220/66KVA، بدل المُحوّل المعطوب بمحطة شكشوك، وأشارت الشركة إلى أنه تم إجراء جميع الاختبارات التشغيلية على المحول المذكور تمهيداً لتشغيله.

يُشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء تقوم بعدة جهود من أجل الرفع من إنتاجية الطاقة الكهربائية، وسط تواصل عمليات السرقة والنهب لممتلكاتها، وهو ما سبب تذبذباً في التيار وسط تذمر المواطنين من تواصل انقطاعه لساعات دون حل يلوح في الأفق، بالرغم من وعود الحكومة بإيجاد حل سريع لهذه المعضلة.

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