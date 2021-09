العنوان-ليبيا استلم المختبر المرجعي بمسلاتة جهاز تحليل المسحات الخاصة بفيروس كورونا “بي سي آر”، وأشار المختبر إلى أن الجهاز يُعتبر من أحدث الأجهزة في هذا المجال، وسيساعد بشكل كبير في دقة العمل وإظهار النتائج بسرعة. وأوضح المختبر، أن الجهاز سيوفر خدمة أخذ العينات من المواطنين بالمدينة، ويُجنبهم عناء الذهاب إلى…

