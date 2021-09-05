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السائح يبحث مع السفير الألماني لدى ليبيا آخر مستجدات العملية الانتخابية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، في لقاء جمعه بالسفير الألماني لدى ليبيا ميشائيل أونماخت، آخر مستجدات العملية الانتخابية وفقا لتطورات المشهد السياسي الليبي والتقدم المنتظر في وضع القاعدة الدستورية.

وأكد أونماخت خلال اللقاء الذي عُقد بديوان مجلس المفوضية، على دعم حكومة بلاده للانتخابات في ليبيا، مُبدياً استعدادها للتعاون مع المفوضية لإنجاحها لما يُمثّله ذلك من انعكاس على خارطة السلام والاستقرار للمنطقة، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي بذلتها وتبذلها المفوضية في تسجيل الناخبين في الداخل والخارج.

وأوضحت الصفحة الرسمية للمفوضية، أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

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قناة 218 الليبية

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