السائح يبحث مع السفير الألماني لدى ليبيا آخر مستجدات العملية الانتخابية

ناقش رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، في لقاء جمعه بالسفير الألماني لدى ليبيا ميشائيل أونماخت، آخر مستجدات العملية الانتخابية وفقا لتطورات المشهد السياسي الليبي والتقدم المنتظر في وضع القاعدة الدستورية.

وأكد أونماخت خلال اللقاء الذي عُقد بديوان مجلس المفوضية، على دعم حكومة بلاده للانتخابات في ليبيا، مُبدياً استعدادها للتعاون مع المفوضية لإنجاحها لما يُمثّله ذلك من انعكاس على خارطة السلام والاستقرار للمنطقة، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي بذلتها وتبذلها المفوضية في تسجيل الناخبين في الداخل والخارج.

وأوضحت الصفحة الرسمية للمفوضية، أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

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