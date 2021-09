العنوان_طرابلس اجتمع، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأحد، بمكتبه في طرابلس مع اللجنة البرلمانية المشكلة، بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (68) لسنة 2021 والمكلفة بالتواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي. وبحسب، المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي، فقد تم خلال الاجتماع الاطلاع على الجهود المبذولة لتوحيد مصرف ليبيا…

The post عقد اجتماع بشأن توحيد المصرف المركزي appeared first on صحيفة العنوان الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية