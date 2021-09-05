العريبي: ملف المرتزقة من بين أبرز التحديات التي تواجه المسار السياسي الليبي

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي فايز العريبي إن من بين أبرز التحديات التي تواجه المسار السياسي في ليبيا هو ملف المرتزقة.

العريبي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس السبت، أوضح أن ملف المرتزقة تحدٍ ضخم يهدد الدول المجاورة لليبيا أيضًا، سواء ضمن منطقة المغرب العربي والشمال الإفريقي أو الحزام الصحراوي، خاصة أن ليبيا مساحتها شاسعة وجزء كبير منها مساحة صحراوية مؤهلة لتكون مخابئ للإرهاب العالمي.

وأضاف: “هذه القضايا متشابكة ومترابطة، وكل القوى التي مرت على المشهد السياسي الليبي خلال السنوات الماضية فشلت في بناء دولة، بالتالي يتعين عدم ترك ليبيا بهذا الحال. لا بد من أن تكون بها دولة وطنية تمتلك قرارها الوطني، ويتعين أن تظل دول الجوار على تنسيق عالٍ، لا سيما مصر والجزائر”.

العريبي أعرب عن اعتقاده بأن الانتخابات ستتم في موعدها؛ على اعتبار أن القرار الدولي برعاية الأمم المتحدة يمثل التزامًا على المجتمع الدولي، حتى الأطراف الداخلية المعرقلة لإجراء الانتخابات، هي أطراف تابعة لقوى دولية أو إقليمية، ويمكن لتلك القوى نهرها -حال كانت هناك إرادة لتنفيذ الالتزام الدولي بإجراء الانتخابات- فهذه الأطراف ليست صاحبة قرار وطني سيادي، وفقًا لقوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية