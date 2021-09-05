بعد المطالبة بها.. مُسوّدة الاستجواب بين يدي الحكومة

أظهرت وثائق متداولة، جميع تساؤلات مجلس النواب لاستجواب الحكومة في جلسة الثلاثاء القادم، بعد إعدادها بتكليف من رئاسة المجلس خلال الجلسات السابقة، عبر لجنة مختصة.

وجاء في المستندات، التي لم يُعلن عنها مجلس النواب حتى الآن، تساؤل المجلس عن تكليفات الحكومة على رأسها إخفاق الحكومة في ملف الكهرباء من خلال استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وتعاقدات مشبوهة، إلى جانب فشل الحكومة في معالجة جائحة كورونا وتزايد تفشي الوباء، تزامنًا مع تأخر التطعيمات.

كما استغرب أعضاء اللجنة المُكلّفة بإعداد الاستجواب من استمرار أزمة السيولة والوقوف لساعات طويلة أمام المصارف، إلى جانب عدم قيام الحكومة بتوحيد مؤسسات الدولة، وعدم التزام الحكومة بتوصيات المجلس بشأن إلغاء باب الطوارئ ومعالجة الدّين العام.

وجاء في مقدمة أسئلة اللجان؛ تساؤل النواب عن دور الهيئة العامة لرعاية أُسر الجرحى والشهداء والمفقودين، ومدى قدرتها على العمل دون تمييز.

ووجهت لجنة الخارجية والتعاون الدوليّ، تساؤلات لرئيس الحكومة، حول التمثيل الدبلوماسي في مؤتمر دول الجوار في الجزائر، وعدم تقليص السفراء الليبيين بالخارج، وإقفال الحدود مع الجانب التونسي دون التنسيق مع الحكومة التونسية.

واستفهمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن إجراءات الحكومة المتخذة في تسمية وزير الدفاع، وأسباب دعوة وزيرة الخارجية لنقل مجموعة من الأعيان للاجتماع خارج ليبيا، الأمر الذي اعتبرته اللجنة انتهاكاً للسيادة ومساساً بالأمن القومي.

يُشار إلى أن إدارة شؤون الرئاسة بمجلس النواب، أرسلت إلى مكتب رئيس الحكومة أسئلة مُكوّنة من 16 ورقة، للإجابة عنها خلال الجلسة المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية