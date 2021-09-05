وكيل وزارة الصحة يبحث مشاركة طلاب الطب والأطباء الشباب في إنجاح العملية الانتخابية

بنغازي 05 سبتمبر 2021 (وال)- عقد وكيل وزارة الصحة سمير كوكو اليوم الأحد، اجتماعًا مع رئيس الجمعية الليبية لطلاب الطب والأطباء الشباب حمدان بشير هيلان، وممثلي عن فرعي الجمعية بطرابلس ومصراتة.

هذا ويهدف اللقاء إلى تشجيع لدور الشباب وحرصًا من وزارة الصحة، على إنجاح العملية الانتخابية، بما يضمن سلامة الناخبين يوم الانتخاب، ولوضع خطة للإشراف الصحي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها في 24 ديسمبر الجاري.

وتناول الاجتماع آلية تشكيل اللجان الفرعية، وإنشاء غرفة عمليات مركزية بما يكفل التباعد الاجتماعي، ووضع التدابير الاحترازية الوقائية؛ لإنجاح عملية الانتخاب بمهنية واحترافية تكفل سلامة الناخبين.

وتأتي هذه الاجتماعات تنفيذًا لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رقم (170)، بشأن تشكيل لجنة حكومية للقيام بالتنسيق بين المؤسسات المختلفة لدعم آلية تنفيذ الانتخابات. (وال) ن هـــ/ ر ت

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