العنوان-سرت أشرفت، اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، اليوم الأحد، على عملية إطلاق سراح جديدة لمحتجزين بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر. يأتي ذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر من العام الماضي. وجرت العملية، بالتنسيق مع لجنة الأسرى والمفقودين بالمنطقة الوسطى وبحضور…

The post إطلاق سراح محتجزين من المنطقة الغربية appeared first on صحيفة العنوان الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية