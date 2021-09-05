وزارة السياحة تُطلق رؤيتها للنهوض بالقطاع وتنفيذ خطط التطوير

اطّلع وزير السياحة والصناعات التقليدية عبدالسلام عبدالله اللهي، رفقة رؤساء دواوين الوزارة بالمناطق الغربية والشرقية والجنوبية، على مراحل تأسيس الدواوين ومتابعة سير أعمالها، وتلبية احتياجاتها.

وناقش الاجتماع إمكانية توفير البيئة الملائمة لتنفيذ المهام الموكلة إليها، والوقوف على متطلبات تسيير الأعمال وتنفيذ خططها المستقبلية.

وفي ختام الاجتماع أكد الحضور على ضرورة العمل بالدورة المستندية، واستلام المخاطبات الخاصة بالمكاتب التابعة للوزارة بالمناطق عن طريق الدواوين، وتوفير المستلزمات والتجهيزات الخاصة بالدواوين، واستكمال العمل على تحديد المهام والاختصاصات بما يتلاءم مع الهيكل التنظيمي للوزارة، وفقًا لبيانها.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة السياحة والصناعات التقليدية رؤيتها حول النهوض بالقطاع، إذ تسعى خطتها إلى توظيف التراث الثقافي في تنمية الروح الوطنية، ودعم التقارب المجتمعي، عبر نشر ثقافة السِلم، إضافة لتنمية المجتمعات المحلية في المناطق، وإيلاء الأنشطة والبرامج السياحية والترفيهية الاهتمام اللازم، ومساندة مشاريع الحفاظ وصون التراث الطبيعي والثقافي المادي واللامادي بالمناطق، وإنشاء قنوات للتواصل مع الشركاء المحليين والإقليمين والدوليين، والجهات الحكومية ذات العلاقة والارتباط الوثيق بقطاع السياحة.

ويأتي ذلك بهدف ضمان مشاركة الجميع ومساهمتهم في تحقيق أهداف القطاع، وتبني برامج تنموية لتطوير صناعة السياحة، بما في ذلك مجال الصناعات التقليدية والحِرف اليدوية في مختلف المناطق، وتهيئة الظروف لإعادة تفعيل دوران عجلة قطاع السياحة، إلى جانب دعم وتنشيط البحث العلمي والمعرفي وتشجيعه ونشره للمساهمة في تنمية قطاع السياحة وغيرها.

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