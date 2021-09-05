الكوني وكوبيش يؤكدان على ضرورة وضع استراتيجية لإرجاع المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم بالتنسيق مع دول الجوار

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، والمبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، على أهمية إخراج المقاتلين الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية إلى بلدانهم، مشددان على ضرورة وضع استراتيجية يجري من خلالها إرجاعهم لدولهم بمشاركة الدول المعنية بالشأن الليبي.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن كوبيش أثنى خلال لقائه مع الكوني، ظهر اليوم الأحد، على جولته إلى السودان وتشاد مؤخرًا والتي بحث خلالها القضايا المشتركة، المتعلقة بأمن الحدود، والحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، مع كبار المسئولين في البلدين.

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وجدَّد الكوني للمبعوث الأممي تأكيده العمل على ملف إخراج المقاتلين الأجانب من البلاد لأنه «يضمن تأمين الحدود الجنوبية الليبية مع دول الجوار، وخلق شراكة لمنع الهجرة والتهريب وتسلل العصابات الإجرامية، لضمان استقرار الجنوب ودول الجوار».

كما أكد الكوني خلال اللقاء، التزام المجلس الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، وتهيئة الظروف الملائمة لهذا الاستحقاق، الذي يطمح إليه الليبيون في ديسمبر المقبل.

من جانبه، أكد المبعوث الأممي على أهمية دعوة الكوني بضرورة مشاركة دول الجوار، في الاجتماعات التي تعقدها الدول المعنية بالأزمة الليبية، وإشراكها في المباحثات التي تجري حولها مسقبلاً، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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