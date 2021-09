العنوان-مصراتة علق وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، على إطلاق ثمانية محتجزين من مدن غريان ومصراتة بسبب الأعمال القتالية، وذلك بتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر. وفي تغريدة له عبر تويتر، قال، “إن استمرار الإفراج عن المحتجزين أمر إيجابي وهام في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها…

The post باشاغا يُعلق على إطلاق 8 محتجزين من غريان ومصراتة appeared first on صحيفة العنوان الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية