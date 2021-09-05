رئيس تكتل إحياء ليبيا يبحث مع كوبيتش سبل إجراء الانتخابات بموعدها في ديسمبر القادم

ليبيا – ناقش رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض أمس السبت مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش سبل إنجاح إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المتفق عليه والمحدد في 24 ديسمبر 2021.

الجانبان بحثا بحسب المكتب الإعلامي لـ “رؤية إحياء ليبيا” أهمية دعم العمل الوطني للجنة 5+5، والمؤكّد على خروج كافّة القوّات الأجنبيّة والمرتزقة من ليبيا وتفكيك كافة المجموعات المسلحة.

بدوره، أحاط النايض المبعوث الخاص بمحتوى ونتائج اجتماعاته مؤخرا مع بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي الاتحاد الإفريقي، والهادفة إلى دعم الاستحقاق الانتخابي في موعده، كحق أصيل للشعب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية