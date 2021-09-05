نجل الناظوري يقتحم منزل “النف” في المرج

أفاد مواطنون من مدينة المرج بتعرض منزل “مفتاح النف” للاقتحام من قبل قوة مسلحة، يقودها نجل اللواء عبدالرازق الناظوري.

وبحسب روايات متطابقة لمواطنين يقطنون بالقرب من المنزل، فقد داهمت القوة المسلحة المنزل واقتادت مفتاح النف مع عدد من أبنائه إلى مكان مجهول بقوة السلاح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر آثار الاقتحام على المنزل، وتعرّضه لأعيرة نارية وسط انتشار لآثار دماء على أرضية المنزل، تُشير إلى وقوع إصابات، بحسب المقاطع المنشورة والتي لم تتأكد 218 من صحتها.

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