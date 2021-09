العنوان أعلن تطبيق “إنستغرام” المملوك لشركة “فيسبوك” عن إجراء جديد من أجل المحافظة على سلامة المراهقين. والإجراء الجديد يتمثل في طلب التطبيق من المستخدمين مشاركة عيد ميلادهم، لحماية الشباب من الاستخدام غير الصحيح للمنصة. وسيبدأ “إنستغرام” خلال الأسابيع المقبلة في مطالبة المستخدمين، الذين لم يشاركوا تاريخ ميلاد سابقًا القيام بذلك،…

The post شروط جديدة لـ “إنستغرام” للمستخدمين المراهقين appeared first on صحيفة العنوان الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية