ليبيا تحقق انخفاضًا في معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال أغسطس

حققت ليبيا انخفاضًا في عدد إصابات فيروس كورونا، خلال أغسطس الماضي، تزامنًا مع زيادة الاختبارت المعملية بشكل عام، مقارنة بشهر يوليو.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها الشهري، إن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أجرى: 217،948 اختبارًا معمليًا جديدًا في أغسطس، عبر 36 مختبرًا للكشف عن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وأضافت المنظمة: “من بين 1،542،044 اختبارًا في ليبيا منذ ظهور الجائحة؛ تم التأكد من إصابة 308،972 بنسبة إصابة منخفضة بلغت 20%.

وبيَّنت منظمة الصحة العالمية، زيادة بنسبة 20%، مقارنة بشهر يوليو، بإجمالي الاختبارات، حسب المناطق، حيث بلغت الزيادة في الغرب 17% والجنوب 55% والشرق 212%.

وحسب التقرير الشهري الخاص بليبيا، تم إجراء 205،828 من الاختبارات في الغرب مقارنة بكل من منطقتي الشرق 6598 اختبارًا، والجنوب 5522 اختبارًا فقط.

وانخفض معدل الحالات الموجبة في أغسطس الماضي، إلى 25.5% من 32.8% في يوليو، وتقول المنظمة: إن نسبة الحالات الموجبة في الغرب تمثل 23.8%، بينما ارتفعت شرق البلاد من 28.7% إلى 38.3% وفي الجنوب من 61% إلى 70%، وهو ما يختلف بشكل ملحوظ عن معدل الإيجابية على مستوى ليبيا.

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