السائح والسفير الألماني يبحثان مستجدات العملية الانتخابية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، في لقاء جمعه بالسفير الألماني لدى ليبيا ميشائيل أونماخت، آخر مستجدات العملية الانتخابية وفقا لتطورات المشهد السياسي الليبي والتقدم المنتظر في وضع القاعدة الدستورية.

وبحسب بيان المفوضية، أكد السفير الألماني خلال اللقاء الذي عُقد بديوان مجلس المفوضية، على دعم حكومة بلاده للانتخابات في ليبيا، مُبدياً استعدادها للتعاون مع المفوضية لإنجاحها لما يُمثّله ذلك من انعكاس على خارطة السلام والاستقرار للمنطقة.

وأشاد السفير الألماني في الوقت ذاته بالجهود التي بذلتها وتبذلها المفوضية في تسجيل الناخبين في الداخل والخارج.

وأوضحت المفوضية، أن الزيارة تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.